Guirassy rechtzeitig fit für BVB-Spiel?

Beim VfB Stuttgart hoffen sie zumindest noch auf einen Kurzeinsatz von Top-Torjäger Serhou Guirassy am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund. „Ihm geht es ganz gut, wir müssen trotzdem abwarten“, sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß auf der heutigen Spieltagspressekonferenz, „er konnte noch kein volles Training mitmachen und wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen.“

Dennoch lebt in Stuttgart die Hoffnung auf eine „Punktlandung. Wenn er morgen voll trainieren kann, werden wir über einen Einsatz entscheiden.“ Guirassy war furios in die Saison gestartet, zog sich allerdings nach 14 Toren in acht Bundesliga-Spielen eine Oberschenkelverletzung zu. Womöglich reicht es aber schon für ein paar Minuten gegen Schwarz-Gelb.