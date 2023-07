Kane-Poker: Bayerns Ass im Ärmel

Tottenham Hotspur zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Mathys Tel (18). Das berichten der ‚Telegraph‘ und der ‚Guardian‘ übereinstimmend. Laut erstgenannter Tageszeitung haben die Spurs im Sommer schon mehrfach beim Angreifer des FC Bayern angeklopft.

Das Interesse aus London könnte nun durchaus bedeutsam für den Poker um den Münchner Wunschstürmer Harry Kane (30) sein. Verrechnen die Bayern ihr Juwel Tel in einen Deal, würde die Ablöse für Kane sicher deutlich sinken. Allerdings ist erstmal fraglich, ob Tel wirklich abgegeben werden soll – und wenn ja, ob dauerhaft.

Schließlich gilt der dynamische Rechtsfuß als eines der größten Talente Europas und zeigte in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga äußerst vielversprechende Ansätze. Zudem beteuerte Tels Beratungsagentur zuletzt mehrfach, dass der Teenager in München bleiben und sich durchsetzen will.