PSG-Entdeckung von Verlängerung?

Kays Ruiz könnte seinen Vertrag bei Paris St. Germain bald verlängern. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat beim französischen Serienmeister nämlich ein Umdenken stattgefunden. Während man den 18-jährigen Mittelfeldspieler im Sommer noch verkaufen wollte, ist man mittlerweile angetan von seinen Leistungen.

Schon fünfmal kam Ruiz in der laufenden Spielzeit für die Profis zum Einsatz. Beim jüngsten 3:0-Erfolg in Nantes durfte er eine Halbzeit lang mitwirken und zeigte interessante Ansätze. Das aktuelle Arbeitspapier des in Frankreich geborenen Marokkaners läuft am Saisonende aus. In den vergangenen Jahren verlor PSG immer wieder Eigengewächse zum kleinen Preis. Das soll nun verhindert werden.