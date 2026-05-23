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Nach Gala: Bundesliga-Wechsel für VfB-Talent Catovic?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Mirza Catovic im VfB-Trikot @Maxppp

Nur einen Tag, nachdem Mirza Catovic im DFB-Pokalfinale der U19 beim VfB Stuttgart zum Mann des Spiels gegen den VfL Wolfsburg (3:0) gekürt wurde, kommen neue Abschiedsgerüchte auf. Wie ‚Sky‘ berichtet, waren mehrere Scouts auch für den 19-Jährigen vor Ort. RB Salzburg, Wolfsburg und die TSG Hoffenheim sollen weiterhin interessiert sein.

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Im Winter stand Catovic vor dem Wechsel nach Salzburg. Da der VfB die Freigabe allerdings zu spät erteilt hatte, kam der 3,5 Millionen Euro schwere Transfer nicht zustande. Bei den Schwaben spielte der Sechser eine gute Saison in der Zweitvertretung. Laut dem Bezahlsender ist ein Wechsel im Sommer möglich, sollte sich die Aussicht auf Spielzeit bei den Profis nicht verbessern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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