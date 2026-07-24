RB Leipzig: Gulácsi vor Blitz-Abflug

Maarten Vandevoordt (24), 2024 für zehn Millionen Euro vom KRC Genk gekommen, gehört die Zukunft im Tor von RB Leipzig. In die kommende Spielzeit soll der Belgier als Nummer eins gehen, daran bestehen wohl keine Zweifel mehr.

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Denn Platzhirsch Péter Gulácsi (36) wird voraussichtlich ohnehin seine Zelte in Sachsen ein Jahr vor Vertragsende abbrechen. Laut Fabrizio Romano steht der Schlussmann kurz vor dem Wechsel zum FC Villarreal.

Die Verhandlungen zwischen den Vereinen sollen auf Hochtouren laufen, mit dem 58-fachen ungarischen Nationalspieler sei sich der spanische Champions League-Vertreter so gut wie einig.

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Kommt der Deal wie erwartet zustande, verlässt Gulácsi die Leipziger nach 362 Pflichtspielen und einem DFB-Pokalsieg. Gut möglich, dass RB im Gegenzug eine ähnlich erfahrene Alternative an Bord holt, die sich mit einem Bankplatz begnügen würde.