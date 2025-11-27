Verbleib unwahrscheinlich: Guirassy mit klarem Zukunftsplan

Auch in dieser Saison ist Serhou Guirassy trotz zwischenzeitlicher Tor-Krise mit neun Treffen aus 17 Spielen Borussia Dortmunds bester Torschütze. Seit seiner Ankunft im Sommer 2024 ist der 29-Jährige aus dem Sturm der Schwarz-Gelben nicht wegzudenken. Doch Guirassys Zeit beim BVB ist begrenzt, laut der ‚Bild‘ ist ein Verbleib über den kommenden Sommer hinaus sehr unwahrscheinlich.

Dem Boulevardblatt zufolge kommen für den Stürmer zwei Alternativen infrage. Guirassy möchte entweder zu einem absoluten Topklub, der auch seine Ausstiegsklausel ziehen kann, wechseln, oder in die finanzstarke Saudi Pro League, wo eine Menge Geld auf den Ex-Stuttgarter wartet. In der Wüste wurde er bereits von seinem Berater angeboten, Interesse ist vorhanden.

Die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro ist ab dem kommenden Sommer gültig, kann aber nur von Real Madrid, dem FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, dem FC Arsenal, dem FC Chelsea oder dem FC Liverpool gezogen werden. Andere Vereine müssten deutlich mehr Geld auf den Tisch legen, schließlich läuft Guirassys Vertrag beim BVB noch bis 2028.

Einen Wechsel im Winter schließt der Rechtsfuß aus. Vielmehr will er sich bis Saisonende ins Schaufenster ballern. Für den Sommer hat Dortmund mit Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim bereits einen Nachfolger im Visier.