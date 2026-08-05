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Bundesliga

VfB kontaktiert Pejcinovic-Alternative

Der VfB Stuttgart will sich im Sturmzentrum verstärken. Ein alter Bekannter wurde deshalb kontaktiert.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Sidiki Cherif gegen Nottingham Forest Jair Cunha @Maxppp

Seit Wochen bemüht sich der VfB Stuttgart um Dzenan Pejcinovic (21). Bislang beharrt der VfL Wolfsburg aber auf seiner Forderung von 25 Millionen Euro. Der VfB bietet etwa 23,5 Millionen. Immerhin: Der Mittelstürmer hat dem FC Porto mittlerweile abgesagt, will unbedingt nach Stuttgart.

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Dass daraus am Ende etwas wird, ist nicht in Stein gemeißelt. Und entsprechend schaut sich der schwäbische Champions League-Teilnehmer nach Alternativen um. Eine davon hat man in der Türkei ausfindig gemacht.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der VfB wie schon im Winter an Sidiki Chérif dran. Der 19-Jährige war damals für 18 Millionen Euro vom SCO Angers zu Fenerbahce gewechselt. Nach 17 Einsätzen mit nur drei Toren sind die Istanbuler aber offen für einen schnellen Abschied von Chérif.

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Der VfB hat dahingehend laut ‚Sky‘ schon die Gespräche aufgenommen. Wie ein mögliches Transfermodell aussehen könnte, bleibt vorerst unklar. Chérif steht bei Fener noch bis 2030 unter Vertrag.

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