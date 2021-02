Zukunft: Zidane hält sich bedeckt

Zinedine Zidane ist wohl selbst unsicher, ob er auch in der kommenden Saison noch bei Real Madrid auf der Trainerbank sitzen wird. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich schau nur bis zum nächsten Spiel. Darauf liegt unser Fokus“, so der Coach der Madrilenen auf einer Pressekonferenz vor der heutigen Begegnung gegen den FC Getafe (21 Uhr).

Zuletzt mehrten sich die Spekulationen, welcher Übungsleiter im Sommer das Erbe des Franzosen in Madrid antreten könnte. Insgesamt sind neun Namen in der Verlosung, darunter auch die deutschen Julian Nagelsmann und Joachim Löw.