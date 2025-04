BVB-Rückkehr: Hummels öffnet die Tür

Mats Hummels (36) steht einem Comeback bei Borussia Dortmund offen gegenüber. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. Demzufolge bleibt die Borussia „sein Herzensverein“, eine Rückkehr an die Strobelallee könne sich der Innenverteidiger „gut vorstellen“.

Zuvor berichtete die ‚Bild‘, dass der Bundesligist eine Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2014 eruiert. Hummels, dessen Arbeitspapier bei der AS Rom in wenigen Monaten ausläuft, will im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängen, könnte sein Karriereende für die Klub-WM aber um ein paar Wochen nach hinten verschieben.