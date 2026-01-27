M’gladbach: Mehr als 10 Millionen für Nicolas?

Jonas Omlin (32) hat Borussia Mönchengladbach bis zum Ende der Saison ohne Kaufoption bei Bayer Leverkusen geparkt. Im Gegenzug holen die Fohlen Jan Olschowsky (24) frühzeitig von seiner Leihe zu Alemannia Aachen zurück. Für die kommenden Monate ist die Gladbacher Torwarthierarchie also klar, im Sommer könnten die Karten aber gänzlich neu gemischt werden.

Vieles hängt von Stammkeeper Moritz Nicolas (26) ab, der sich am Niederrhein zu einem sicheren Rückhalt gemausert hat. Mit seiner Entwicklung soll der frühere deutsche U-Nationaltorwart unter anderem den FC Brentford sowie Aston Villa auf den Plan gerufen haben.

Einen Abgang schließen die Verantwortlichen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht aus, berichtet die ‚Rheinische Post‘. Sportchef Rouven Schröder wäre „nicht abgeneigt“, Nicolas bei einem passenden Angebot zu verkaufen. „Mehr als zehn Millionen Euro aus der Premier League wären denkbar“, führt die Regionalzeitung aus.

Großes Torwart-Karussell?

Sollte Nicolas, der einem Wechsel zu einem europäischen Topklub offen gegenüberstehen soll, seine Zelte in Gladbach tatsächlich abbrechen, dürften sowohl Olschowsky als auch Leihrückkehrer Omlin auf eine Chance für die Nachfolge hoffen. Möglich ist aber auch, dass der Bundesligist externen Ersatz an Bord holt, als konkreter Kandidat wurde bereits Jonas Kersken (25) von Arminia Bielefeld gehandelt.

Für Jungspund Tiago Pereira Cardoso (19) wäre der Schritt zumindest zu früh, obwohl er im Einsatz für die Zweitvertretung schon vielversprechende Ansätze zeigt. Außerdem läuft der Vertrag des langjährigen Ersatzkeepers Tobias Sippel (37) im Sommer aus. Es müssen folglich einige wichtige Entscheidungen in Bezug auf das potenzielle Torwart-Karussell geklärt werden.