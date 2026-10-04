Werder: Trainer-Frage schon beantwortet?
Mit sieben Punkten aus vier Spielen hat der SV Werder Bremen einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Wie geht es jetzt mit Trainer Daniel Thioune weiter?
Beim SV Werder Bremen ist die weitere Zukunft von Daniel Thioune an klare Parameter geknüpft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, existiert im zum Saisonende auslaufenden Vertrag des Cheftrainers eine Verlängerungsklausel, die mit dem sportlichen Abschneiden zusammenhängt. Das bedeutet wohl: Erreicht seine Mannschaft eine bestimmte Platzierung, würde Thioune automatisch an den SVW gebunden werden.
Um welche genauen Bedingungen es sich dabei handelt, ist unklar. Vor einigen Monaten hatte sich der Vertrag des 52-Jährigen schon einmal automatisch verlängert, nachdem seine Mannschaft den Klassenerhalt eingefahren hatte.
Auch der Fritz-Vertrag läuft aus
Wie bei Thioune endet auch der Vertrag von Sportchef Clemens Fritz im nächsten Jahr. Über die Zukunft des 45-Jährigen entscheidet der Werder-Aufsichtsrat dem Bericht zufolge im Januar. Bislang schienen die sportlichen Schicksale des Duos miteinander verknüpft.
Aufgrund der Verlängerungsklausel hätte Thioune nun aber auch ohne Fritz eine Werder-Zukunft. Die ‚Bild‘ bilanziert zur Zukunftsfrage rund um den Cheftrainer: „Sie beantwortet sich von selbst.“
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