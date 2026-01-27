Ter Stegens Traumstart | Vier Gladbach-Stars angezählt

Alles richtig gemacht

Nach langem Grübeln hatte sich Marc-André ter Stegen doch dazu entschieden, den FC Barcelona in diesem Winter zu verlassen. Ziel war der FC Girona, um den Lebensmittelpunkt nicht verändern zu müssen. Die Registrierung wurde kurz vor knapp noch am Montag abgeschlossen. Für die abstiegsbedrohten Katalanen hat der 33-Jährige nun sein Debüt gegeben – und abgeliefert.

Beim 1:1 gegen den FC Getafe zeigte der Keeper eine fehlerfreie Leistung. Insbesondere eine Parade kurz vor Schluss sorgte für Begeisterung, laut der ‚Mundo Deportivo‘ wird diese sogar „unvergessen“ bleiben. Der ‚Sport‘ zufolge war ter Stegen „der unangefochtene Protagonist“ des Spiels. Auch sein neuer Trainer Míchel schwärmte vom Ex-Gladbacher: „Er hat ein fantastisches Spiel gemacht. Er bereichert unser Spiel ungemein.“ Der WM-Traum lebt also.

Es wird eng

Nach einem zwischenzeitlichen Aufschwung ist Borussia Mönchengladbach zurück im Abstiegskampf. Von den vergangenen sechs Bundesligaspielen konnten die Fohlen lediglich eins für sich entscheiden. Auch in der Chefetage macht man sich zunehmend Sorgen. Sportdirektor Rouven Schröder nimmt die Gladbach-Stars öffentlich in die Pflicht.

„Wenn gewisse Schlüsselspieler nicht bei 100 Prozent sind, dann ist es auch für die Mannschaft schwer. Wir haben Spieler, die in der Hierarchie oben stehen, die müssen bessere Leistungen zeigen“, bemängelt der Funktionär. Der ‚Bild‘ zufolge sind damit der schwächelnde Rocco Reitz (23), Nico Elvedi (29), Florian Neuhaus (28) und Franck Honorat (29) gemeint. Schaffen es die Rheinländer aus der Krise?