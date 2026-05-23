Neuer Angreifer: Köln vor Überraschungstransfer?

René Wagner bleibt Trainer des 1. FC Köln. Und der 37-Jährige darf allem Anschein nach zeitnah ein neues Gesicht in den eigenen Reihen begrüßen.

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Einem Bericht zufolge bedient sich der Bundesligist in Nordamerika. Laut dem venezolanischen Journalisten Fernando Petrocelli wechselt sein Landsmann David Martínez vom Los Angeles FC in die Domstadt. Gegen die Seattle Sounders gebe der Angreifer am Montag (3:15 Uhr) sein Abschiedsspiel für das MLS-Franchise.

An der Seite von Son

Petrocelli führt aus, dass die Kölner den 20-Jährigen im Juli offiziell als Neuzugang präsentieren wollen. Da Martínez in LA noch bis Ende 2027 unter Vertrag steht, wird eine Ablöse fällig, deren Höhe allerdings nicht überliefert wird.

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Der dribbelstarke Linksfuß war 2024 für 3,2 Millionen Euro aus seiner Heimat in die Staaten gewechselt. Am liebsten kommt Martínez über den rechten Flügel, kann jedoch auch auf der linken Außenbahn oder im Zentrum agieren. In dieser Saison schoss er an der Seite von Starspieler Heung-min Son (33) neun Treffer in 21 Einsätzen.