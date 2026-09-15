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UEFA Nations League

DFB-Kader: Klopp trifft erste Torwart-Entscheidung

Insbesondere die Torwart-Position im DFB-Team ist dieser Tage Gegenstand vieler Diskussionen. Nun steht offenbar fest, dass Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele auf Oliver Baumann verzichtet.

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Jürgen Klopp im Einsatz für RB @Maxppp

Am Donnerstag gibt Jürgen Klopp seinen ersten DFB-Kader bekannt. Keine Einladung für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen die Niederlande (24. September), Griechenland (27. September und 4. Oktober) sowie Serbien (1. Oktober) erhält Oliver Baumann (36). Das vermeldet die ‚Bild‘.

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Am Wochenende hatte der Torhüter der TSG Hoffenheim über seinen Austausch mit Klopp noch erklärt: „Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen. Alles andere wird man sehen, das soll er dann machen.“

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Laut der ‚Bild‘ hat Klopp dem Routinier abgesagt – für Baumann die nächste bittere Nachricht, nachdem er unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann kurz vor der WM noch zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer (40) degradiert worden war.

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Ter Stegen vor Rückkehr

Für Baumann kehrt offenbar ein anderer erfahrener Schlussmann zurück ins DFB-Team. Der Boulevardzeitung zufolge spricht aktuell vieles dafür, dass stattdessen Marc-André ter Stegen (34/Ajax Amsterdam) den Vorzug bekommt. Als aussichtsreiche Kandidaten für die Plätze dahinter gelten Jonas Urbig (23/FC Bayern) und Alexander Nübel (29/Besiktas). Auch Finn Dahmen (28/FC Augsburg) winke eine Nominierung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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