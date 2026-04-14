Spezielles Transfermodell mit El Mala?

50 Millionen Euro ruft der 1. FC Köln für einen Verkauf von Said El Mala auf, die heißesten Spuren führen in die Premier League. Allen voran Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea buhlen um den Flügelstürmer.

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Laut dem Kölner ‚Express‘ ist allerdings auch denkbar und „gar nicht so unwahrscheinlich“, dass El Mala noch eine Saison in der Domstadt aufläuft. Das Szenario: Schon in diesem Sommer wird der teure Verkauf nach England abgewickelt, El Mala aber für ein weiteres Jahr zurück an den FC verliehen.

Der 19-Jährige hätte so die in seinem Alter wichtige Spielpraxis vorerst garantiert, der aufnehmende Klub frühzeitig die Unterschrift des Top-Talents in der Tasche und die Kölner noch eine Saison mit ihrem Leistungsträger.

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Eine Entscheidung wolle El Mala erst im Anschluss an die laufende Spielzeit treffen, noch ist schließlich auch der Klassenerhalt nicht in trockenen Tüchern.