Champions League: Die FT-Topelf der Achtelfinal-Rückspiele

Spieler des Spieltags: Raphinha

Nachdem der FC Barcelona im Achtelfinalhinspiel gegen Newcastle United nur zu einem Remis kam, mussten die Katalanen im Rückspiel alles in Waagschale werfen, um weiterzukommen. Raphinha ging als Kapitän voran, eröffnete in der sechsten Minute den Torreigen und legte im Verlauf der Partie ordentlich nach. Am Ende standen zwei eigene Tore und zwei Assists auf dem Konto des bärenstarken Flügelstürmers. Zusätzlich holte er noch einen Elfmeter für Barça heraus.

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Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des Spieltags der Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League? Raphinha (FC Barcelona) Maxi Araújo (Sporting) Lennart Karl (FC Bayern) Janis Blaswich (Bayer Leverkusen) Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

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