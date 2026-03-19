Champions League: Die FT-Topelf der Achtelfinal-Rückspiele

Das Achtelfinale der Champions League überlebte aus deutscher Sicht nur der FC Bayern (gegen Atalanta Bergamo). Bayer Leverkusen musste sich nach einer guten Leistung dem FC Arsenal geschlagen geben. Beide Teams sind in der FT-Topelf vertreten, der Spieler des Spieltags kommt allerdings vom FC Barcelona und überragte alle.
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@Maxppp
Spieler des Spieltags: Raphinha
Nachdem der FC Barcelona im Achtelfinalhinspiel gegen Newcastle United nur zu einem Remis kam, mussten die Katalanen im Rückspiel alles in Waagschale werfen, um weiterzukommen. Raphinha ging als Kapitän voran, eröffnete in der sechsten Minute den Torreigen und legte im Verlauf der Partie ordentlich nach. Am Ende standen zwei eigene Tore und zwei Assists auf dem Konto des bärenstarken Flügelstürmers. Zusätzlich holte er noch einen Elfmeter für Barça heraus.
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Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des Spieltags der Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League?
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Die Ergebnisse im Überblick
- Sporting - Bodö/Glimt 5:0 n.V.
- FC Arsenal - Leverkusen 2:0
- FC Chelsea - PSG 0:3
- Manchester City - Real Madrid 1:2
- FC Barcelona - Newcastle 7:2
- FC Bayern - Atalanta 4:1
- FC Liverpool - Galatasaray 4:0
- Tottenham - Atlético Madrid 3:2
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