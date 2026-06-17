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Bundesliga

Überraschung: Krösche-Entscheidung gefallen

Eintracht Frankfurt musste seit einigen Tagen um Markus Krösche zittern. Nun ist klar, wie es für den Sportvorstand weitergeht.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Markus Krösche ist nicht zufrieden @Maxppp

Der AC Mailand geht bei Markus Krösche offenbar leer aus. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt den Italienern abgesagt und bleibt entsprechend beim Bundesligisten.

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Dem Bezahlsender zufolge gab es nie eine Übereinkunft mit Milan – anders als zuvor in italienischen Medien berichtet. Krösche steht in Frankfurt seit 2021 und noch bis 2028 unter Vertrag und hat gerade Adi Hütter als neuen Trainer verpflichtet.

Im Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel verankert, die jedoch erst Anfang 2027 wieder aktiviert werden kann. Bis dahin wird Krösche nun erstmal am Eintracht-Kader der neuen Saison werkeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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