Nächstes Abenteuer für Lingard

von Dominik Schneider - Quelle: The Sun
Für Jesse Lingard steht das nächste Fußballabenteuer an. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wird der 33-jährige Engländer in Kürze beim brasilianischen Erstligisten Remo unterschreiben. Seit Anfang des Jahres ist der ehemalige Nationalspieler ohne Verein.

Zuvor stand Lingard beim FC Seoul unter Vertrag. Für die Südkoreaner spielte der Offensivmann knapp ein Jahr. Jetzt deutete vieles darauf hin, dass der einstige Premier League-Star seine Karriere in Belém fortsetzt.

