Inter-Interesse: Der Preis für Tolisso

Inter Mailand zeigt offenbar Interesse an zwei französischen Weltmeistern. Neben Sturm-Routinier Olivier Giroud (33, FC Chelsea) steht auch Corentin Tolisso im Fokus der Italiener. Trainer Antonio Conte soll ein großer Bewunderer sein.

Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘, der zufolge der FC Bayern den zentralen Mittelfeldspieler für 35 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen würde. Tolissos Vertrag läuft bis 2022.

Inters zweiter Anlauf

Inter-Sportdirektor Piero Ausilio war schon 2017 am Franzosen dran, als dieser sich für einen Wechsel nach München entschied. Über 40 Millionen Euro flossen an Olympique Lyon, Tolisso wurde zum damals teuersten Einkauf der Bayern.

Den Erwartungen wurde der 25-Jährige nur selten gerecht, ein Kreuzbandriss in der Saison 2018/19 kam erschwerend hinzu. In der aktuellen Bundesligasaison stand Tolisso nur sechsmal in der Startelf, wenig spricht noch für einen Verbleib beim FCB.