Eintracht-Neuzugang wird schnell belohnt

Eintracht Frankfurt stattet Julian Etse (20) mit einem Profivertrag aus. Das geben die Adler offiziell bekannt. Der Innenverteidiger war erst vor einigen Wochen vom SSV Ulm an den Main gewechselt, kam seitdem viermal über 90 Minuten für Frankfurts Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz.

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Julian Etse unterzeichnet Profivertrag 📝



Eintracht Frankfurt stattet den 20-jährigen Verteidiger mit einem Lizenzspielervertrag aus. Etse wechselte im Sommer vom SSV Ulm 1846 an den Main.



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„Julian hat in den vergangenen Monaten einen sehr großen Schritt gemacht. Er bringt mit seiner Größe, seiner Robustheit und seiner Mentalität spannende Voraussetzungen für die Position des Innenverteidigers mit. Mit dem Lizenzspielervertrag schaffen wir nun die Grundlage dafür, dass Julian sich kontinuierlich auf hohem Niveau weiterentwickeln kann. Er wird weiterhin eine wichtige Rolle in unserer U21 spielen und dort regelmäßig wertvolle Spielerfahrung sammeln, die für seinen weiteren Weg entscheidend ist. Wir werden ihn eng begleiten und ihm die Möglichkeit geben, sich Schritt für Schritt an das Niveau und die Anforderungen des Profifußballs heranzuarbeiten“, gibt Sportdirektor Timmo Hardung zu Protokoll.