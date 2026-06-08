Liverpools Tauschplan für Diomande | Cucurella in der Warteschleife

Köder für Leipzig

Der FC Liverpool will Yan Diomande in diesem Sommer von RB Leipzig loseisen und ist dafür offenbar bereit, namhafte Profis einzutauschen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, wollen die Reds das Leipziger Interesse an Cody Gakpo nutzen, um die Ablöse bei einem Deal für Diomande zu drücken. Der 27-Jährige soll einen Abschied durchaus in Erwägung ziehen, da er seine Situation unter dem neuen Trainer Andoni Iraola skeptisch sieht und sich zudem nicht Shootingstar Rio Ngumoha (17) unterordnen möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Tabellenfünfte der abgelaufenen Premier League-Saison will den Niederländer jedoch nicht ohne Not verscherbeln und wird ihn daher nicht aktiv ins Schaufenster stellen. Sollte ein lukratives Angebot für den Flügelspieler eintreffen, stehe man einem Abgang allerdings offen gegenüber. Im Poker um den Niederländer droht den Sachsen jedoch prominente Konkurrenz: Tottenham Hotspur, Aston Villa, der AC Mailand sowie Atlético Madrid haben bereits Kontakt zu Gakpos Vermittlern aufgenommen und auch die türkischen Spitzenklubs Besiktas und Fenerbahce zeigen Interesse.

Warten auf Balde

Marc Cucurella möchte den FC Chelsea nach einer enttäuschenden Spielzeit in diesem Sommer verlassen und hat den FC Barcelona als Wunschziel auserkoren. Das Problem: Ein möglicher Transfer des 27-Jährigen hängt untrennbar mit der Personalie Alejandro Balde zusammen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ kann der Wechsel erst über die Bühne gehen, wenn das Barça-Eigengewächs Platz schafft. Den Blues hat Cucurella seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt. Bei einer Offerte zwischen 40 und 50 Millionen Euro würden die Londoner wohl grünes Licht geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Balde gilt bei den Katalanen derweil als Verkaufskandidat. In der abgelaufenen Spielzeit verlor der Linksverteidiger seinen Stammplatz an João Cancelo (32). Aufgrund seines bis 2028 laufenden Vertrags könnte sich dieser Sommer als guter Zeitpunkt erweisen, um noch eine erhebliche Ablöse für den 22-Jährigen einzustreichen. Insbesondere aus der Premier League gab es in der Vergangenheit reges Interesse an dem Linksfuß. Erst wenn dieser Abgang steht, kann Barça Cucurella eine finale Zusage erteilen. Ob sich der Europameister von 2024 allerdings so lange geduldet, ist offen. Andere Klubs könnten den Blaugrana in der Zwischenzeit zuvorkommen.