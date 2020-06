Kiel verpflichtet Arslan

Holstein Kiel hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Von Regionalligist VfB Lübeck wechselt der 26-jährige Ahmet Arslan ablösefrei zum Zweitligisten. Bei den Störchen unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2024.

In der abgebrochenen Saison der Regionalliga Nord erzielte Arslan, der auch im Sturmzentrum agieren kann, 16 Tore in 25 Einsätzen. „Er ist ein kreativer, abschlussstarker Spieler, der gut zu unserer Art des Fußballs passt und uns noch mehr Variabilität in der Offensive gibt“, sagt Kiel-Manager Uwe Stöver.