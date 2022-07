Klubs in Verhandlungen: Heiße Spur bei Zinchenko

Der Transfer von Oleksandr Zinchenko nimmt konkrete Formen an. Wie David Ornstein vom Sportmagazin ‚The Athletic‘ berichtet, befindet sich Manchester City in Verhandlungen mit dem FC Arsenal. Der Linksverteidiger aus der Ukraine soll nach Stürmer Gabriel Jesus der zweite City-Profi werden, der sich in diesem Sommer den Gunners anschließt.

Noch ist der Transfer nicht abgeschlossen, doch es scheint gut auszusehen für Arsenal. Unter den passenden finanziellen Rahmenbedingungen darf Zinchenko die Skyblues zwei Jahre vor Vertragsende verlassen. Wie diese Parameter exakt aussehen, arbeiten nun beide Klubs aus.

Mit dem 25-Jährigen würde sich Arsenal einen bewährten Profi vom englischen Meister schnappen. Seit Jahren pendelt Zinchenko in Pep Guardiolas Starensemble zwischen Stammelf und Ersatzbank. In London winkt ihm derweil eine noch größere Rolle, denn mit seiner Vielseitigkeit ist der Blondschopf sowohl links hinten als auch im Mittelfeld einsetzbar.