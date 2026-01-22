Tottenham verpflichtet Abwehr-Juwel Souza

Der Transfer von Souza zu Tottenham Hotspur ist in trockenen Tüchern. Wie der Premier League-Klub offiziell vermeldet, unterschreibt der 19-Jährige in London ein langfristiges Arbeitspapier. Im Gegenzug überweisen die Spurs eine Ablösesumme von kolportierten 15 Millionen Euro an den FC Santos. „Ich freue mich sehr, Souza in unserem Kader begrüßen zu dürfen. Er ist ein talentierter, vielversprechender junger Außenverteidiger, der mitdenkt und technisch sehr stark ist“, sagt Trainer Thomas Frank über den Neuzugang.

Souza absolvierte in der vergangenen Saison 29 Pflichtspiele für Santos und stellte sein Potenzial zuletzt auch bei der U17-Weltmeisterschaft unter Beweis. In der Vergangenheit wurde der Linksverteidiger unter anderem auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.