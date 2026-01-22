Menü Suche
Tottenham verpflichtet Abwehr-Juwel Souza

von Daniel del Federico
Robinho Jr. im Trikot des FC Santos @Maxppp

Der Transfer von Souza zu Tottenham Hotspur ist in trockenen Tüchern. Wie der Premier League-Klub offiziell vermeldet, unterschreibt der 19-Jährige in London ein langfristiges Arbeitspapier. Im Gegenzug überweisen die Spurs eine Ablösesumme von kolportierten 15 Millionen Euro an den FC Santos. „Ich freue mich sehr, Souza in unserem Kader begrüßen zu dürfen. Er ist ein talentierter, vielversprechender junger Außenverteidiger, der mitdenkt und technisch sehr stark ist“, sagt Trainer Thomas Frank über den Neuzugang.

“My next chapter is in North London” 🤍
Bei X ansehen

Souza absolvierte in der vergangenen Saison 29 Pflichtspiele für Santos und stellte sein Potenzial zuletzt auch bei der U17-Weltmeisterschaft unter Beweis. In der Vergangenheit wurde der Linksverteidiger unter anderem auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

