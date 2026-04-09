Perfekte Leihe: Bayern winkt Gewinn mit Peretz

Die Torwart-Situation beim FC Bayern ist zwar ungeklärt, aber doch auch ein Stück weit luxuriös. Manuel Neuer (40) kann selbst entscheiden, ob er seinen auslaufenden Vertrag nochmal um eine Saison verlängert. Jonas Urbig (22) macht bei seinen Einsätzen als Vertreter den Eindruck, als könne er durchaus in Neuers gewaltige Fußstapfen treten. Bei Alexander Nübel (29) stehen die Zeichen zwar auf Trennung, doch wurde er während seiner Leihe zum VfB Stuttgart immerhin zu Deutschlands Nummer zwei für die WM.

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Und dann ist da ja auch noch Daniel Peretz. Der 25-Jährige ging im Sommer leihweise zum Hamburger SV, meuterte sich dort aber aufgrund fehlender Einsatzzeiten schon im Winter wieder weg – und landete mit seinem neuen Leihklub FC Southampton einen echten Volltreffer.

17 Mal stand Peretz nun schon für den englischen Zweitligisten zwischen den Pfosten und ist entscheidend am Aufwind der Saints beteiligt. Mit Peretz sprang der Klub von Platz 15 auf sechs, der Aufstieg ist wieder realistisch. Außerdem schaltete Southampton zuletzt die Erstligisten FC Fulham und FC Arsenal im Pokal aus. Der Lohn: Peretz wurde von der Liga als Kandidat für den Spieler des Monats März nominiert.

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„Perfect Match“

„Es ist ein Perfect Match für uns beide“, unterstrich Peretz erst kürzlich gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ und sagte zu einem möglichen Verbleib: „Ich denke, das wäre logisch. Aber es ist noch zu früh, um über den Sommer zu sprechen.“ Klar ist: Bei den Bayern hat Peretz keine Perspektive auf regelmäßige Spielzeit. Doch der FCB hat die Chance, mit Peretz ein Gewinngeschäft zu machen. Der Israeli war 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv gekommen. Für den Sommer hat Southampton eine Kaufoption über acht Millionen, die der Klub ziemlich sicher ziehen wird.