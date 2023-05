PSG: Teure Ziele für den Sommer – Kontakt zu Kane

Und jährlich grüßt das Murmeltier – in Paris. Auch in diesem Sommer haben die Verantwortlichen von Paris St. Germain das Ziel vor Augen, ihren Kader fit zu machen für den Gewinn der Champions League. Neue Stars sollen kommen, allen voran wie gewohnt für die Offensive. Schließlich wird sich Lionel Messi (35) verabschieden und auch Neymar (31) würde man gerne abgeben.

Weit oben auf der Wunschliste steht der Name Victor Osimhen. Das Interesse am 24-jährigen Torjäger von der SSC Neapel ist hinterlegt. Eine Verpflichtung dürfte aber kompliziert werden – aus verschiedenen Gründen. Denn zum einen möchte Napoli den Nigerianer eigentlich nicht abgeben. Oder zumindest behauptet man dies am Vesuv. Unter 150 Millionen Euro ist Osimhen nicht zu haben. Dazu träumt der Stürmer von einer Zukunft in der Premier League. Der FC Chelsea und Manchester United dürfen sich darum größere Hoffnungen machen.

Als Alternative hat PSG Harry Kane (29) im Blick. Dessen Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft schon 2024 aus. Kane will einerseits Titel gewinnen und andererseits eigentlich gerne bei den Spurs bleiben. Dass er beides schwerlich haben kann, zeigen Vergangenheit und Gegenwart. Luis Campos hat sich nun für einen Transfer in Stellung gebracht. Nach FT-Infos fand in den zurückliegenden Tagen ein Treffen zwischen dem PSG-Kaderplaner und Kanes Beratern statt. Erste Sondierungsgespräche wurden geführt.

Paris hat also wieder einmal große Pläne für den Transfersommer. Denn auch von Manchester Citys Bernardo Silva (28) träumt man im Prinzenpark. Der Portugiese soll es sein, der Osimhen oder Kane künftig mit Bällen füttert. Die große Hoffnung auf den Henkelpott stirbt bekanntlich zuletzt.