Kommentar
Riesen-Stürmer nach Mainz?

Unter Urs Fisch verlor Mainz 05 nur eins von sechs Bundesligaspielen. Parallel werden auch die Planungen auf dem Transfermarkt vorangetrieben.

von Luca Hansen - Quelle: L'Équipe
Der 1. FSV Mainz könnte sich erneut in vorderster Front verstärken. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, beobachten die Rheinhessen Pape Moussa Fall vom FC Metz. Doch auch der FC Brügge, der RSC Anderlecht sowie mehrere englische Vereine haben ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen.

Aktuell spielt der 2,03-Meter-Hüne auf Leihbasis für La Louvière in Belgien. Metz möchte die Leihe aber noch im Winter beenden, um selbst von den Qualitäten des Stürmers profitieren zu können. In Belgien erzielte Fall in 13 Ligaspielen bislang fünf Tore. Sein Vertrag in Metz läuft noch bis 2029.

Der neue Mainzer Trainer Urs Fischer ist indes bekannt dafür, gerne mit großgewachsenen Zielspielern im Angriff zu operieren. Für die besagte Rolle holten die Rheinhessen in diesem Winter aber auch schon Phillip Tietz (28) vom FC Augsburg. Womöglich wird Fall dann ein Fall für den Sommer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
