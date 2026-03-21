Bellingham bereit für Bayern

Jude Bellingham (22) kehrt nach sechswöchiger Abstinenz in den Spieltagskader von Real Madrid zurück. Das bestätigte Trainer Álvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz vor dem Stadtderby gegen Atlético Madrid am morgigen Sonntag (21 Uhr): „Er steht wieder zur Verfügung. Er wird morgen im Kader stehen. Wir werden sehen, ob er spielt, aber davon gehe ich aus. Er steht zur Verfügung, und ich freue mich wirklich darauf, ihn auf dem Platz zu sehen.“

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Damit kehrt der englische Ausnahmekönner rechtzeitig vor dem Champions League-Viertelfinale (7. April und 15. April) gegen den FC Bayern zurück. Auch Kylian Mbappé (27), der zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Er werde gegen Atlético „definitiv spielen“, kündigte Arbeloa an und ergänzt: „In Manchester haben wir zwei oder drei Tempovorstöße von ihm gesehen, und bei jeder Aktion hat er gezeigt, dass er in Topform ist. Es herrscht größtes Selbstvertrauen, Zuversicht und Begeisterung darüber, dass wir einen solchen spielentscheidenden Spieler wieder dabei haben. Und das zu 100 Prozent.“