Breites Bundesliga-Interesse an Goore

Der SC Freiburg erhält Konkurrenz im Werben um Hyllarion Goore von KAA Gent. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind neben mehreren europäischen Klubs auch Vereine aus der Bundesliga an dem 20-jährigen Angreifer interessiert. Der Ivorer macht in der Jupiler Pro League mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und sammelte bisher in 23 Einsätzen für den nordbelgischen Klub acht Scorerpunkte.

Die Breisgauer hatten bereits im Winter überlegt, einen Vorstoß zu wagen, dem Vernehmen nach befindet sich Goore ganz oben auf der Liste des Sport-Clubs. Bis 2028 ist der Mittelstürmer noch an Gent gebunden. Die Belgier sind offenbar durchaus gesprächsbereit und fordern zwischen sieben und zehn Millionen Euro für den schussstarken Rechtsfuß.