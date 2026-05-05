Akpom-Klausel aktiviert

Angreifer Chuba Akpom (30) verlässt Ajax Amsterdam dauerhaft und bleibt über die Saison hinaus bei Ipswich Town. Der englische Zweitligist, der vor wenigen Tagen die Rückkehr in die Premier League klarmachte, nimmt den bisherigen Leihspieler fest bis 2029 unter Vertrag.

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Dem Vernehmen nach aktivierte sich durch den Aufstieg eine entsprechende Kaufpflicht in Höhe von umgerechnet rund acht Millionen Euro. Akpom kam für Ipswich in dieser Saison nur auf zwei Treffer und eine Vorlage in 31 Einsätzen. Trotzdem bleibt der Engländer auf der Insel.