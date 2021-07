Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Münchner verleihen Lars Lukas Mai erneut in die zweite Liga. Dieses Mal geht es für das 21-jährige Abwehrtalent zum SV Werder Bremen. Derweil setzt der Rekordmeister weiter auf die Dienste von Josip Stanisic. Am gestrigen Donnerstag unterschrieb der ebenfalls 21-Jährige einen neuen Vertrag bis 2023.

📃✒️✅ Alle Details geklärt, Verträge unterschrieben: Lars Lukas #Mai wechselt auf Leihbasis zum SV #Werder.



Herzlich willkommen bei den Grün-Weißen!



👉 https://t.co/3vKp7TuPkf pic.twitter.com/rdsA7OVbdm — SV Werder Bremen (@werderbremen) July 1, 2021

RB Leipzig

Anfang der Woche sorgte die Meldung, dass Eintracht Frankfurts André Silva zu den Sachsen wechseln wird, für einen Paukenschlag. Dem Vernehmen nach fließen 23 Millionen Euro Ablöse für den 25-jährigen Portugiesen. Laut dem ‚Sportbuzzer‘ hat der Angreifer am heutigen Freitag bereits den obligatorischen Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht.

Borussia Dortmund

Die größte Nachricht der Woche kam aus Dortmund. Jadon Sancho (21) verlässt die Schwarz-Gelben nach insgesamt vier Jahren und wechselt zu Manchester United. 85 Millionen Euro Ablöse zahlen die Red Devils, weitere zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen können dazukommen.

VfL Wolfsburg

In der Autostadt war die wichtigste Meldung der Woche, dass Sportdirektor Marcel Schäfer seine Tätigkeit als Sportdirektor langfristig fortsetzt. Bis 2025 bleibt der Ex-Profi der Wölfe an Bord.

Bis 2025: VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer hat seinen Vertrag bei unseren Wölfen vorzeitig verlängert! 💚 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Ae99p0Z0Ta — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 28, 2021

Eintracht Frankfurt

Während sich André Silva auf dem Weg nach Leipzig befindet, haben die Adler bereits einen Ersatz an der Angel. Mittelstürmer Rafael Santos Borré soll die Lücke im Angriff schließen. Der 25-jährige Kolumbianer kommt ablösefrei vom argentinischen Erstligisten River Plate und soll einen Vierjahresvertrag in der Mainmetropole unterschreiben. Zudem hat die SGE ihre Fühler nach AC Mailands Offensivtalent Jens Petter Hauge (21) ausgestreckt.

Bayer Leverkusen

Die Werkself hält weiterhin Ausschau nach entwicklungsfähigen Talenten. Eines davon hat Bayer offenbar beim türkischen Zweitligisten Altinordu ausgemacht. Mittelfeldspieler Burak Ince (17) soll nach türkischen Medienberichten in den kommenden zwei Wochen bei Leverkusen unterschreiben. Der Preis liege bei mindestens vier Millionen Euro.

Union Berlin

Die umtriebigen Köpenicker waren auch in dieser Woche auf dem Transfermarkt tätig. Mittelstürmer Kevin Behrens (ablösefrei vom SV Sandhausen) und Innenverteidiger Timo Baumgartl (ausgeliehen von der PSV Eindhoven) heuerten bei Union an. Damit haben die Berliner bereits elf neue Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Borussia Mönchengladbach

Bei der Borussia richtet sich der Blick ebenfalls auf ein Ausnahmetalent. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Fohlen ein Auge auf Kacper Kozlowski von Pogon Stettin geworfen. Der 17-jährige Pole wurde zuletzt mit seinem Einsatz zum jüngsten EM-Spieler aller Zeiten. Sein Vertrag läuft im Sommer 2022 aus, dementsprechend steht diesen Sommer eine Entscheidung an. Auch Leipzig, der BVB und RB Salzburg haben Interesse angemeldet.

VfB Stuttgart

Die Schwaben arbeiten an einer Vertragsverlängerung mit Silas Katompa Mvumpa. Das aktuelle Arbeitspapier des 22-Jährigen läuft noch bis 2024. Gespräche mit dem derzeit am Kreuzband verletzten Angreifer sind für den August geplant.

SC Freiburg

Die Breisgauer gaben in dieser Woche Chima Okojori (24) ab. Der Linksverteidiger spielte bereits in den beiden vergangenen Spielzeit auf Leihbasis für Jahn Regensburg sowie den SC Paderborn und wechselt nun fix zum SV Sandhausen. Zudem wurde das Arbeitspapier mit Torhüter-Eigengewächs Noah Atubolu (19) vorzeitig verlängert.

TSG Hoffenheim

Die TSG machte zu Beginn der Woche die Rückkehr von Sebastian Rudy (31) nach Sinsheim perfekt. Der Mittelfeldakteur und Rekordspieler der Hoffenheimer erhält einen Vertrag bis 2023. Ein Jahr länger bindet sich Innenverteidiger Melayro Bogarde (19), der sein Arbeitspapier im Kraichgau bis 2024 ausdehnte.

#Bogarde2024 🤝@MelayroBogarde verlängert seinen Vertrag bei der #TSG ✍️



Der 19 Jahre alte niederländische Abwehrspieler erhält einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024.



🌐 https://t.co/L6yCivQrUz pic.twitter.com/8wIpMxCKS0 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 30, 2021

FSV Mainz 05

Die 05er befinden sich weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Nach FT-Informationen sind die Rheinhessen an Tobias Pachonik vom VVV Venlo interessiert. Der 26-Jährige kostet nach dem Abstieg des niederländischen Klubs nur 250.000 Euro Ablöse. Außerdem bestätigt Sportvorstand Christian Heidel laut dem ‚kicker‘, dass die Mainzer „den Vertrag mit Alexander Hack (27) kurzfristig verlängern“ werden.

FC Augsburg

Nachdem ein erstes Angebot für Niklas Dorsch (23) in Höhe von sechs Millionen Euro abgelehnt wurde, wollen die Fuggerstädter laut der ‚Sport Bild‘ bis Ende nächster Woche Klarheit, ob ein Transfer des U21-Europameisters zu realisieren ist. Außerdem hat der FCA nach FT-Informationen Innenverteidiger Modibo Sagnan (22) von Real Sociedad ins Visier genommen.

Hertha BSC

Die Berliner haben gute Karten, den ehemaligen Leihspieler Nemanja Radonjic (25) von Olympique Marseille zu verpflichten. Nach ‚kicker‘-Informationen möchte der Serbe „unbedingt zurück nach Berlin“. Als Ablöse soll OM acht Millionen Euro fordern. Derweil berichtet die ‚Mundo Deportivo‘, dass sich der FC Valencia mit Innenverteidiger Omar Alderete (24) auf einen Wechsel verständigt hat. Demnach streben die Spanier ein Leihgeschäft an.

Arminia Bielefeld

Die Arminia hat in dieser Woche ein weiteres neues Gesicht für die kommende Saison präsentiert. Innenverteidiger Guilherme Ramos (23) wechselt vom portugiesischen Zweitligisten CD Feirense auf die Alm und erhält einen Vertrag bis 2025. Dagegen soll Torhüter Stefan Ortega (28) nach ‚Sport Bild‘-Informationen die Ostwestfalen zum Schnäppchenpreis von 1,5 Millionen Euro verlassen dürfen.

Herzlich Willkommen in Ostwestfalen, Guilherme Ramos!

Der 23-jährige Portugiese wechselt aus der zweiten portugiesischen Liga nach Bielefeld und wird uns in der Innenverteidigung verstärken.#immerdabei pic.twitter.com/W2evK3YLZa — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) June 30, 2021

1. FC Köln

Neben der Vertragsverlängerung von Salih Özcan (23) bis 2023 verzeichneten die Kölner in dieser Woche auch zwei Neuverpflichtungen für ihre Defensivabteilung. Innenverteidiger Timo Hübers (24) von Hannover 96 schließt sich den Domstädtern ebenso ablösefrei an wie Torhüter Marvin Schwäbe (26) vom dänischen Meister Bröndby IF. Während Hübers für zwei Jahre am Rhein unterschreibt, erhält Schwäbe einen Dreijahresvertrag.

Herzlich willkommen, Marvin #Schwäbe! 🔴⚪



Der Torhüter kommt ablösefrei von Bröndby IF zum #effzeh. 🧤👇https://t.co/kNpBiJKH7p — 1. FC Köln (@fckoeln) July 1, 2021

VfL Bochum

Der VfL Bochum rüstet sich für das deutsche Oberhaus. Herthas Eduard Löwen (24) verstärkt in der kommenden Bundesliga-Saison leihweise das Bochumer Mittefeld. Im Gegenzug verabschiedet sich Thomas Eisfeld von der Castroper Straße. Wohin es den 28-Jährigen zieht, ist noch unklar.

Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth traf in den vergangenen Tagen zwei wichtige Personalentscheidungen. Zunächst sicherte sich das Kleeblatt für zwei Jahre die Dienste von Innenverteidiger Gideon Jung (26), der zuvor beim Hamburger SV unter Vertrag stand. Anschließend verlängerte der Bundesliga-Aufsteiger den Vertrag mit Eigengewächs und Offensivspieler Jamie Leweling (20) bis 2024.