Menü Suche
Kommentar
Serie A

Keine Fragen bei Chivu

von Julian Jasch
1 min.
Inter-Trainer Chivu an der Seitenlinie @Maxppp

Inter-Präsident Giuseppe Marotta wünscht sich eine langfristige Zusammenarbeit mit Cheftrainer Cristian Chivu. Nach dem gestrigen 2:0-Sieg über den FC Parma und dem damit einhergehenden 21. Scudetto verriet der 69-Jährige: „Wir hatten keine Zweifel an seinen Fähigkeiten, vielleicht fehlte es ihm noch ein wenig an Erfahrung, aber wir haben ihn dabei unterstützt, diese Lücke in seinem Lebenslauf zu schließen. Er kann und muss noch viele Jahre bei Inter bleiben, denn er verfügt über großartige Qualitäten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Chivu hatte den Job vor rund elf Monaten angetreten und führte die Nerazzurri prompt zur Meisterschaft. Folglich soll der 45-Jährige zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet werden. In dem Zuge winkt ihm ein Gehaltssprung von 2,5 auf vier bis fünf Millionen Euro pro Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Inter Mailand
Cristian Eugen Chivu

Weitere Infos

Serie A Serie A
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Cristian Eugen Chivu Cristian Eugen Chivu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert