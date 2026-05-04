Keine Fragen bei Chivu

Inter-Präsident Giuseppe Marotta wünscht sich eine langfristige Zusammenarbeit mit Cheftrainer Cristian Chivu. Nach dem gestrigen 2:0-Sieg über den FC Parma und dem damit einhergehenden 21. Scudetto verriet der 69-Jährige: „Wir hatten keine Zweifel an seinen Fähigkeiten, vielleicht fehlte es ihm noch ein wenig an Erfahrung, aber wir haben ihn dabei unterstützt, diese Lücke in seinem Lebenslauf zu schließen. Er kann und muss noch viele Jahre bei Inter bleiben, denn er verfügt über großartige Qualitäten.“

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Chivu hatte den Job vor rund elf Monaten angetreten und führte die Nerazzurri prompt zur Meisterschaft. Folglich soll der 45-Jährige zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet werden. In dem Zuge winkt ihm ein Gehaltssprung von 2,5 auf vier bis fünf Millionen Euro pro Jahr.