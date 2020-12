Eberl will Leistungsträger halten

Max Eberl hat angekündigt, bald erste Gespräche über Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgern von Borussia Mönchengladbach führen zu wollen. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der 47-jährige Sportdirektor: „Die Borussia-Fans können sich sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, auch in den kommenden Spielzeiten eine hervorragende Mannschaft beisammen zu haben. Dafür werden in näherer Zukunft einige Gespräche anstehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts der so überzeugenden vergangenen Monate werden die Leistungsträger um Matthias Ginter (26), Nico Elvedi (24, Zeichen stehen auf Abschied), Denis Zakaria (24), Florian Neuhaus (23), Marcus Thuram (23) und Alassane Plea (27) fast täglich mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Ein Ausverkauf im Sommer droht. Doch Eberl gibt sich kämpferisch: „Wir sind in der Lage, solche Top-Spieler zu halten. Wir sind ein super Verein, haben ein tolles Team und einen super Trainer.“