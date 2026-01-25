32-Millionen-Missverständnis: Ben Seghir vor Monaco-Rückkehr

Im Sommer investierte Bayer Leverkusen große Summen, um wichtige Abgänge zu kompensieren. Unter anderem überwiesen die Rheinländer 32 Millionen Euro an die AS Monaco, um Eliesse Ben Seghir zu verpflichten. Nach einem halben Jahr lässt sich feststellen, dass sich die Investition noch nicht umgehend rentiert hat.

Laut ‚Sky‘ laufen deshalb auch Gespräche zwischen Bayer 04 und den Monegassen, um Ben Seghir zumindest vorübergehend wieder in die Ligue 1 zu verfrachten. Zur Debatte steht ein Leihgeschäft bis Saisonende, damit der 20-jährige Marokkaner an alter Wirkungsstätte wieder zu alter Stärke finden kann.

Für die Werkself sammelte Ben Seghir lediglich zwölf Pflichtspieleinsätze. Über 90 Minuten kam der offensive Mittelfeldspieler in keinem Spiel zum Einsatz. Einen Scorerpunkt sammelte der 20-fache Nationalspieler auch noch nicht. Ein klares Indiz dafür, dass Ben Seghir längst noch nicht in Leverkusen angekommen ist.

Derzeit laboriert der hochveranlagte Jungprofi allerdings an einer Sprunggelenksverletzung. Ob Monaco zuschnappt, hängt auch mit dem gesundheitlichen Status von Ben Seghir zusammen. Für einen anderen Verein darf der Youngster bis Sommer nicht mehr auflaufen, deshalb kommt ausschließlich eine Leihe zum Ex-Klub infrage.