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Bundesliga

Bayern-Talent Prescott monatelang raus

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Leonard Prescott klatscht @Maxppp

Leonard Prescott fällt für einen längeren Zeitraum aus. Der FC Bayern teilt mit, dass sich der Torhüter eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen hat, die ihn monatelang außer Gefecht setzen wird. Der 16-Jährige sei bereits erfolgreich operiert worden.

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Prescott ist in der kommenden Spielzeit bei der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters eingeplant. In der vergangenen Saison trainierte er bereits bei den Profis mit, in der Champions League gegen Atalanta Bergamo durfte sich der Schlussmann aufgrund von Verletzungssorgen sogar lange Hoffnung auf sein Debüt machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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