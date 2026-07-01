Bayern-Talent Prescott monatelang raus

Leonard Prescott fällt für einen längeren Zeitraum aus. Der FC Bayern teilt mit, dass sich der Torhüter eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen hat, die ihn monatelang außer Gefecht setzen wird. Der 16-Jährige sei bereits erfolgreich operiert worden.

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Gute Besserung, Leo! 🤞



Leonard #Prescott hat sich eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen und fällt vorerst aus. 🔗 https://t.co/gda2M73NED pic.twitter.com/WZuqco1e30 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 1, 2026

Prescott ist in der kommenden Spielzeit bei der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters eingeplant. In der vergangenen Saison trainierte er bereits bei den Profis mit, in der Champions League gegen Atalanta Bergamo durfte sich der Schlussmann aufgrund von Verletzungssorgen sogar lange Hoffnung auf sein Debüt machen.