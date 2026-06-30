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Verlockende Ablöse: Eintracht schnappt sich Pimpong

Mit dem überraschenden Wechsel von Rasmus Kristensen zum FC Midtjylland hatte sich der Transfer bereits angedeutet, nun ist er offiziell. Im Zuge des Deals sichert sich die SGE die Dienste des 18-jährigen Offensivtalents Malik Pimpong.

von Simon Martis - Quelle: sge.de
1 min.
Markus Krösche ist guter Laune @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat die Verplfichtung von Malik Pimpong verkündet. Der dänische Nachwuchsnationalspieler wechselt vom FC Midtjylland an den Main und unterschreibt bei den Hessen einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge werden für den Angreifer rund vier Millionen Euro fällig, zudem soll sich Midtjylland eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

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„Malik Pimpong bringt als junger Spieler viel Talent und Perspektive mit. Wichtig ist nun, dass er sich in Ruhe an Eintracht Frankfurt, unsere Strukturen und das neue Umfeld gewöhnen kann. Wir wollen ihn behutsam an das Niveau heranführen, seine Entwicklung gezielt fördern und ihm gleichzeitig Stabilität geben. Wir sind überzeugt, dass er bei uns ein Umfeld vorfindet, in dem er sein Potenzial Schritt für Schritt ausschöpfen kann“, erklärt Sportdirektor Timmo Hardung.

Pimpong zählt zu den vielversprechendsten Offensivspielern seines Jahrgangs in Dänemark. Der 18-Jährige kann sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden und erzielte für Midtjyllands U19 in 38 Pflichtspielen 25 Tore. Während der Angreifer nach Frankfurt wechselt, kehrte Rasmus Kristensen bereits am heutigen Dienstagorgen zu seinem Jugendklub FC Midtjylland zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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