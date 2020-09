Bei Alaba-Abgang: Bayern hat Plan B und C

Der FC Bayern hat sein finales Angebot zur Verlängerung von David Alabas 2021 auslaufendem Vertrag vorgelegt. „Wir haben ihm ein faires und wettbewerbsfähiges Angebot gemacht. Es liegt an ihm, ob er es annimmt“, äußert sich Vereinspräsident Herbert Hainer bei ‚Bild100 Sport‘.

Eine klare Tendenz, in welche Richtung das Alaba-Pendel ausschlägt, sei noch nicht zu erkennen: „Es gibt aktuell keinen neuen Stand über das hinaus, was zuletzt zu lesen war. Wir haben alle immer gesagt, dass wir ihn unheimlich schätzen. Er ist eine Ikone des FC Bayern. Er ist seit zehn Jahren – seit seiner Jugend – im Verein.“

„Am Ende des Tages ist das Davids Entscheidung“

Und was, wenn Alaba sich gegen das Vertragsangebot entscheidet? Einen ablösefreien Abgang im nächsten Sommer will man verhindern, es könnte kurz vor Transferschluss also noch zum Verkauf des Abwehrchefs kommen – der FC Bayern wäre vorbereitet.

Hainer verrät: „Natürlich planen wir mit allen Szenarien und haben auch einen Plan B. Und einen Plan C, wenn wir am Ende mit Spielern nicht einig werden.“ Namen nennt Hainer nicht. Wunschszenario bleibt ohnehin eine Verlängerung mit Alaba: „Natürlich möchten wir ihn gern halten. Aber am Ende des Tages ist das Davids Entscheidung.“