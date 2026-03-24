Spurs-Krise: Xavi will zurück zum Ex-Klub

Sein London-Abenteuer hat sich Xavi Simons sicher anders vorgestellt. Statt einer der großen Stars in der Premier League zu werden, kämpft der 22-Jährige nach seinem Wechsel von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur um den Klassenerhalt und kommt dabei in den vergangenen Wochen eher sporadisch zum Einsatz.

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Sieben Spieltage vor Saisonschluss stehen die Spurs nur noch einen Punkt vor dem Abgrund, keines der vergangenen 13 Ligaspiele konnte gewonnen werden. Xavi ließ trotz eines Vertrags bis 2030 und der Option auf eine beidseitige Verlängerung um zwei weitere Jahre bereits durchblicken, dass er einem erneuten Wechsel im Sommer nicht abgeneigt wäre – erst recht bei einem Absturz der Londoner in die Championship. Laut dem katalanischen ‚El Nacional‘ soll es eine Rückkehr werden.

Barça immer im Hinterkopf

Demzufolge will das ehemalige La Masia-Talent wieder für seinen Jugendklub FC Barcelona spielen: „Der Mangel an regelmäßigem Einsatz in der ersten Mannschaft und die schlechte Form des Teams, das weit von seiner Bestform entfernt ist, haben den Niederländer dazu veranlasst, seine Zukunft zu überdenken.“

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Bereits mehrfach kokettierte der 22-jährige Mittelfeldakteur in den vergangenen Jahren mit der Rückkehr zu seinem Jugendklub, mit dem er sich noch stark emotional verbunden fühlt. Ob das Szenario realistisch ist, hängt sicher vom Preis ab, den Tottenham aufruft. Im Sommer zahlten die Spurs knapp 65 Millionen Euro an RB. Laut ‚El Nacional‘ rechnet das Umfeld des Spielers mit einer Verhandlungsbasis von 40 Millionen Euro.

Tottenham-Abstieg würde Transfer vereinfachen

Sollte Tottenham absteigen, wäre der finanzielle Druck groß, das Gehalt des 32-fachen Nationalspielers ist üppig. Xavi entspreche zudem genau dem Profil, das die Blaugrana suchen: „Er ist jung, hat noch Raum für Verbesserungen und die Fähigkeit, im letzten Drittel den Unterschied zu machen. Darüber hinaus macht ihn seine Vielseitigkeit im Angriff zu einem attraktiven Spieler, der mehrere Positionen verstärken kann.“