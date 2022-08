Krönung einer Fabelsaison: Benzema ist Europas Fußballer des Jahres

Alles andere wäre eine große Überraschung gewesen: Karim Benzema ist Europas Fußballer des Jahres 2022. Der Franzose in Diensten von Real Madrid setzte sich bei der Wahl der UEFA gegen seinen Mannschaftskollegen Thibaut Courtois (30) und Kevin De Bruyne (30/Manchester City) durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Entscheidung zu Gunsten von Benzema dürfte keine großen Proteste nach sich ziehen. Mit enorm wichtigen Toren führte der Weltklasse-Stürmer seine Königlichen bis ins Champions League-Finale von Paris und trug einen großen Anteil am Gewinn des Henkelpotts. 15 Mal traf Benzema allein in der Königsklasse.

Doch damit nicht genug: Auch in Spaniens La Liga knipste der 34-Jährige wie am Fließband und ebnete seiner Mannschaft mit 27 Toren in 32 Partien den Weg zum Meistertitel. In einem Alter, in dem viele andere Fußballer ans Aufhören denken, hat Benzema seinen Karriere-Höhepunkt erreicht.