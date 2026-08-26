Villarreal schnappt sich Saliba
Nathan Saliba (22) schlägt seine Zelte in La Liga auf und unterschreibt beim FC Villarreal einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach kassiert der RSC Anderlecht eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro.
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El Villarreal CF y el @rscanderlecht han alcanzado un acuerdo de traspaso por el futbolista Nathan Saliba, que firma como groguet hasta 2031 🤝— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 25, 2026
¡Bienvenido a tu nueva casa, Nathan 💛!
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