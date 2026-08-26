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Villarreal schnappt sich Saliba

Nathan Saliba (22) schlägt seine Zelte in La Liga auf und unterschreibt beim FC Villarreal einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach kassiert der RSC Anderlecht eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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