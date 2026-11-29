Der 1. FC Union Berlin hat seinen neuen Cheftrainer blitzschnell gefunden. Nach Informationen von ‚Sky‘ übernimmt Jess Thorup an der Alten Försterei. Der 56-jährige Däne soll sogar schon einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben haben.

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Anfang der Woche wolle Union Thorup vorstellen, am Dienstag soll er seine erste Einheit leiten. Vor rund drei Wochen musste Thorup seinen Hut beim KRC Genk nehmen. In der Bundesliga hatte er zwischen 2023 und 2025 den FC Augsburg gecoacht.

Bei Union Berlin folgt Thorup jetzt auf Mauro Lustrinelli, der erst zu Saisonbeginn vom Schweizer Meister FC Thun gekommen war und am gestrigen Samstag nach dem 1:2 gegen Mainz 05 gehen musste. In der Liga belegt Union Platz 17.