Betis: Wird Aleñá der Canales-Ersatz?

Betis Sevilla könnte im Winter beim FC Barcelona zuschlagen. ‚Estadio Deportivo‘ zufolge erwägen die Andalusier, den langen Ausfall von Sergio Canales (29) mit einer erneuten Leihe von Carles Aleñá zu kompensieren. Die Katalanen stehen dem aufgeschlossen gegenüber. Nun muss sich der Achter überlegen, ob er wie in der Rückrunde der vergangenen Saison für die Grün-Weißen auflaufen möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Sevilla hätte Aleñá die Chance, auf deutlich mehr Spielzeit zu kommen. Erst zweimal wurde der 22-Jährige in dieser Saison von Barça-Trainer Ronald Koeman eingesetzt, in der Liga bislang noch gar nicht. Betis-Spielmacher Canales hatte sich beim denkwürdigen 6:0 der spanischen Nationalmannschaft gegen Deutschland früh eine Muskelverletzung zugezogen und wird seinem Klub noch bis in den Januar hinein fehlen.