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2. Bundesliga

Romantische Rückkehr für Eriksen?

von Dominik Sandler - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung | Bild
1 min.
Christian Eriksen jubelt für Dänemark @Maxppp

Der Weg von Christian Eriksen könnte zurück in die Heimat führen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 34-Jährige Thema bei Odense BK in Dänemark. Dort hatte der zentrale Mittelfeldspieler in der Jugend gespielt und sich nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft 2021 fitgehalten.

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Beim VfL Wolfsburg steht Eriksen bis 2027 unter Vertrag. Laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen‘ und der ‚Aller-Zeitung‘ hat es noch keine Kontaktaufnahme zum VfL gegeben. Nachdem er im Sommer bei einem Testspiel der Dänen erneut zusammengebrochen war, ist aktuell noch unklar, ob es für den dreifachen Familienvater überhaupt im Profifußball weitergeht. Der Transfermarkt schließt in Dänemark in der Nacht auf Donnerstag um 0 Uhr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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