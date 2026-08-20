Diego Moreira wirbelt ab der kommenden Saison in der Serie A. Wie der AC Mailand offiziell verkündet, unterschreibt der 22-Jährige bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2031. Racing Straßburg wird dem Vernehmen nach mit einer stolzen Ablöse in Höhe von 53 Millionen Euro entschädigt.

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Diego Moreira, one of us 💥 pic.twitter.com/cqCzlEzAWG — AC Milan (@acmilan) August 19, 2026

Für Straßburg bedeutet der Transfer ein sattes Plusgeschäft: 2024 zahlte Le Racing lediglich 8,5 Millionen Euro an Mutterklub FC Chelsea für die Dienste des Flügelspielers, der in 76 Pflichtspielen sieben Treffer erzielte und 16 Vorlagen lieferte. RB Leipzig war ebenfalls stark am Belgier interessiert und hatte ihn als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Yan Diomande (19) auserkoren. Mit dem Spieler waren die Sachsen sich einig, doch die Ablöseforderung der Franzosen war letztlich zu hoch. Stattdessen könnte jetzt Said El Mala (19/1.FC Köln) nach Leipzig kommen.