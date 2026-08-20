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Offiziell Serie A

Leipzig geht leer aus: Milan schnappt sich Moreira

von Daniel del Federico - Quelle: acmilan.com
1 min.
Diego Moreira und Samir El Mourabet im Einsatz @Maxppp

Diego Moreira wirbelt ab der kommenden Saison in der Serie A. Wie der AC Mailand offiziell verkündet, unterschreibt der 22-Jährige bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2031. Racing Straßburg wird dem Vernehmen nach mit einer stolzen Ablöse in Höhe von 53 Millionen Euro entschädigt.

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Für Straßburg bedeutet der Transfer ein sattes Plusgeschäft: 2024 zahlte Le Racing lediglich 8,5 Millionen Euro an Mutterklub FC Chelsea für die Dienste des Flügelspielers, der in 76 Pflichtspielen sieben Treffer erzielte und 16 Vorlagen lieferte. RB Leipzig war ebenfalls stark am Belgier interessiert und hatte ihn als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Yan Diomande (19) auserkoren. Mit dem Spieler waren die Sachsen sich einig, doch die Ablöseforderung der Franzosen war letztlich zu hoch. Stattdessen könnte jetzt Said El Mala (19/1.FC Köln) nach Leipzig kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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