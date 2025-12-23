Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Bayern einigt sich mit Kiala

Cassiano Kiala gehört zu den größten Talenten des FC Bayern München. Nun gibt es Grund zur Freude an der Säbener Straße.

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Cassiano Kiala auf der Bank des FC Bayern @Maxppp

Mit Cassiano Kiala darf sich der FC Bayern München über ein hochveranlagtes Juwel in den eigenen Reihen freuen. Der Innenverteidiger soll in die Fußstapfen von Offensivspieler Lennart Karl (17) treten, der derzeit die Profis aufmischt. Kiala selbst konnten die Verantwortlichen offenbar von den Plänen überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, haben der Rekordmeister und der 16-Jährige eine mündliche Einigung über die Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags erzielt. Die Unterschrift stehe kurz bevor. Insbesondere mit der Aussicht auf Spielzeit konnten die Münchner Kiala ködern.

Klubs aus der Premier League hatten zuletzt intensiv um den Shootingstar geworben. Unter anderem der FC Chelsea und Manchester City wollten ihn von einem Wechsel überzeugen. Den Zuschlag bekommt aber der FC Bayern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Cassiano Mpembele Kiala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Cassiano Mpembele Kiala Cassiano Mpembele Kiala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert