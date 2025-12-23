Bayern einigt sich mit Kiala

Mit Cassiano Kiala darf sich der FC Bayern München über ein hochveranlagtes Juwel in den eigenen Reihen freuen. Der Innenverteidiger soll in die Fußstapfen von Offensivspieler Lennart Karl (17) treten, der derzeit die Profis aufmischt. Kiala selbst konnten die Verantwortlichen offenbar von den Plänen überzeugen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, haben der Rekordmeister und der 16-Jährige eine mündliche Einigung über die Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags erzielt. Die Unterschrift stehe kurz bevor. Insbesondere mit der Aussicht auf Spielzeit konnten die Münchner Kiala ködern.

Klubs aus der Premier League hatten zuletzt intensiv um den Shootingstar geworben. Unter anderem der FC Chelsea und Manchester City wollten ihn von einem Wechsel überzeugen. Den Zuschlag bekommt aber der FC Bayern.