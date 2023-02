BVB: Was wird aus Brandt?

In der laufenden Saison war Julian Brandt in 27 Spielen bislang an zwölf Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, fünf Vorlagen) und präsentiert sich Woche für Woche spielfreudig. Mit seinen starken Leistungen hat sich der 26-Jährige auch einen Kaderplatz bei der letztjährigen Weltmeisterschaft in Katar erspielt.

Doch wie plant man an der Strobelallee langfristig mit dem Blondschopf? Nach Informationen von ‚Sport1‘ möchten die Schwarz-Gelben mit dem gebürtigen Bremer verlängern. Sowohl Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic als auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schätzen den Rechtsfuß.

Auch Brandt selbst fühle sich in Dortmund wohl und wolle nicht nach England oder Spanien wechseln. Heißt: Aktuell deute einiges darauf hin, dass der offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag im Ruhrgebiet verlängert. Noch bis zum Sommer 2024 ist Brandt an den BVB gebunden.