Klopp-Debütant: Die völlig verrückten Wochen des Younes Ebnoutalib

Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt erlebt gerade ein regelrechtes Gefühlschaos. Doch der Reihe nach:

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Traumstart in die Saison

Mit Tor und Vorlage im Pokal gegen SC St. Tönis (11:0), drei Toren gegen Union Berlin (3:3) sowie einer starken Vorlage gegen den FC Augsburg (1:4) erwischte der Stürmer einen echten Traumstart in die Saison. Und das, nachdem sein erstes Halbjahr bei der SGE noch von Verletzungen geplagt war. Auch deshalb befand sich Frankfurt bis zum Transferschluss auf Stürmersuche, fand aber keinen neuen Konkurrenten für Ebnoutalib.

Ab auf die Bank

Am dritten Spieltag dann die überraschende wie bittere Entscheidung von Adi Hütter: Ebnoutalib musste beim 3:1-Sieg bei Mainz 05 aus taktischen Gründen auf die Bank. Der Trainer erklärte dazu heute: „Ich glaube, dass Younes das sehr gut einschätzen kann. Auf der einen Seite tut es mir natürlich leid, wenn ich so einen Spieler auf der Bank lassen muss. Auf der anderen Seite freut es mich auch, dass wir genau solche Spieler bringen können. Wir haben uns entschieden, für mehr Stabilität zu sorgen. Das hat uns gutgetan.“ Auch am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg bleibt ihm wohl nur die Joker-Rolle.

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DFB-Nominierung

Ausgerechnet in dieser Situation erlebte Ebnoutalib dann sein bisheriges Karriere-Highlight: Jürgen Klopp rief an und nominierte den bulligen Rechtsfuß für die anstehenden Länderspiele. Was er gegenüber einem Fan auch vorzeitig ausplauderte. Dem Bundestrainer war das egal, stattdessen lobte Klopp: „Seine Art zu spielen, seine Bereitschaft, seine Schlauheit auf der letzten Linie, ist außergewöhnlich.“

Marokko stichelt

Dabei warb auch Marokko, das Geburtsland seines Vaters, um Ebnoutalib. Nach der Absage des gebürtigen Frankfurters stichelte Marokko-Coach Mohamed Ouahabi: „Wir stehen auf Platz sechs der Weltrangliste und machen weiter.“ Deutschland rangiert derzeit nur auf Platz zwölf. Viel Trubel also um Ebnoutalib.