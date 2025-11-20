BVB: Das große Duranville-Rätsel

„Juju hat vor der Pause in der U23 gespielt. Er braucht noch weitere Minuten. Es wird noch ein bisschen dauern. Es geht darum, mir zu zeigen, dass wir mit ihm rechnen können“, sagte Niko Kovac heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart. Überraschen dürfte das die Fans von Borussia Dortmund nicht, und doch gibt Julien Duranville seit Monaten, ja eigentlich seit Jahren Rätsel auf.

„Ich liebe diesen Spieler und liebe es, ihm zuzuschauen. Gegen den Ball hat er Riesenschritte gemacht und er wird in dieser Saison wichtig für uns“, hatte Nuri Sahin vor etwas mehr als einem Jahr über den heute 19-Jährigen zu Protokoll gegeben. Bislang ist Duranville der Durchbruch jedoch verwehrt geblieben. Das hängt vor allem mit diversen Muskelverletzungen zusammen, die den Dribbler in bitterer Regelmäßigkeit zurückwerfen.

Derby-Vorlage als Hoffnungsschimmer

Jetzt wäre der Belgier eigentlich wieder bereit, doch Borussia Dortmund bremst den Youngster. Diesmal soll er sich noch langsamer herantasten, diesmal soll kein Rückschlag erfolgen. In der Regionalliga West muss der Linksaußen erst beweisen, dass er bereit für Wettkampfhärte ist. Und betrachtet man seine beiden Auftritte in der U23 zuletzt, dürfen leise Zweifel erlaubt sein. Wohl auch deshalb ist Kovacs Aussage, Duranville müsse zeigen, dass wieder mit ihm zu rechnen ist, durchaus als klarer Fingerzeig zu verstehen.

Der Rechtsfuß ist aktuell noch zu weit weg von der körperlichen Verfassung, in der er dem BVB tatsächlich helfen kann. Was Hoffnung macht, sind Szenen wie die Vorlage zum 3:1 im kleinen Revierderby gegen Schalke 04 (4:1), als er per Hacke mustergültig den Treffer einleitete. Während der BVB am Samstag gegen den VfB spielt, wird Duranville zeitgleich im Franz-Kremer-Stadion auf die Zweitvertretung des 1. FC Köln treffen. Die nächste Chance, sich für Kovac und den BVB ins Schaufenster zu stellen. Sofern der belgische Youngster verletzungsfrei bleibt.