VfB: Macht Hendriks noch den Abflug?

Ramon Hendriks zieht Interesse aus der Premier League auf sich. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Nottingham Forest beim VfB Stuttgart die Möglichkeiten eines Wintertransfers ausgelotet. Die Schwaben sollen die Avancen jedoch umgehend abgelehnt haben. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist es offen, ob die Tricky Trees sich noch ein weiteres Mal beim VfB melden.

In Stuttgart zählt Hendriks in dieser Saison mittlerweile zu den Leistungsträgern und stand wettbewerbsübergreifend bereits in 28 Pflichtspielen auf dem Platz. 2024 war der 24-jährige Innenverteidiger für eine geringe Ablöse von Feyenoord Rotterdam zum Bundesligisten gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.