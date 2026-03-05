Werder-Abschied besiegelt: 45 Millionen für Coulibaly?

Abwehrjuwel Karim Coulibaly wird dem SV Werder Bremen offenbar nach dieser Saison den Rücken kehren. Nach Informationen der ‚Bild‘ fand am Dienstag ein „Geheimtreffen“ zwischen Berater Nochi Hamasor und Werder-Manager Clemens Fritz statt, bei dem sich beide Seiten auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser Spielzeit gelang Coulibaly, der aktuell wegen eines Muskelfaserrisses fehlt, in Bremen der Sprung zum Stammspieler. Durch seine Leistungen hat der 18-jährige Innenverteidiger das Interesse zahlreicher Vereine geweckt. Bereits im Winter lehnten die Grün-Weißen ein Angebot über 20 Millionen Euro ab, im Sommer winkt nun ein Verkauf in Rekordhöhe.

Laut der ‚Bild‘ steht im Falle des erfolgreichen Klassenerhalts von Werder für einen Transfer eine Ablösesumme von 40 bis 45 Millionen Euro im Raum. Damit würde der Linksfuß, dessen Vertrag bis 2029 gültig ist, zum neuen Bremer Rekord-Abgang avancieren. Bisher liegt Ex-Offensivstar Diego mit seinem 27-Millionen-Wechsel zu Juventus Turin im Jahr 2009 an der Spitze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse auch aus der Bundesliga

Interesse an Coulibaly bekunden dem Boulevardblatt zufolge Klubs aus der Serie A, der Ligue 1 und der Bundesliga. Die „heißeste Spur“ soll derzeit aber in die Premier League führen.